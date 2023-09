Toomas Vint: „Tean, mida tähendab üks pits. Isegi alkovabast õllest hoidun kui vanakurat välgust.“

Kirjanik Vindi töötuba ehk kabinet on maast laeni raamatuid täis. Ühes riiulis reas kõik tema romaanid ja novellikogud. Kokku 23 raamatut. Viimane romaan ilmus enam kui kümme aastat tagasi ning sestap Toomas kurdabki, et loomepalang pole enam see. Ka kunstihoones asunud avaralt ja valgusküllaselt ateljeepinnalt tuli välja kolida, sest maja läks remonti. Suur osa kunstnikke pidi kolima endisesse Otsa muusikakooli majja, kus Toomasel on ateljeepinda 17 m2 ja akna ees kasvab suur vaher. Seal on pime. „Aga mina olen harjunud juba viimased sada aastat töötama jumala valgusega. Elektrivalgus mulle ei sobi. Ma ei ole uues ateljees isegi oma kaste lahti pakkinud. Nii nad seisavad seal juba aasta. Maksan vaid üüri,“ tõdeb ta.