ÕL VIDEO | Kas 100 euroga nädalas saab nejaliikmeline pere söönuks? Gerli Padar-Parmas proovis omal nahal järele, sai hakkama ja jagab ka väärt näpunäiteid!

Tavaliselt on Parmaste peres olnud poeskäijaks Martin. Tõsi, tvaliselt on tal olnud näpus Gerli soovinimekiri. Kui aga Martin hakkas kurtma, et ostetud pole justkui midagi, aga arve ikka suur, tekkis Gerlil kahtlus, et äkki ta eelistab liiga kalleid toiduaineid. Nii oligi ta nõus võtma vastu väljakutse ja katsetama, kas on võimalik toita neljaliikmeline pere ära saja euroga nädalas.