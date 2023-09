HÜVA NÕU | Miks me peame rääkima rahast? Sest rahamäng ei käi selle peale, kellel on suurem palk

Arumäe selgitab põhitõde, et rahamäng elus ei käi selle peale, kellel on kõige suurem palk, vaid selle peale, kas sul on varad, mis sulle sissetulekuid toovad või mitte. Enamikel inimestel neid ei ole. Ja tihti kui täidetakse esimest korda oma finantsaruannet, avastatakse, et varade lahtris on üks suur ümmargune null. MIKS?