„Laser“: Kas Pärnu Beach Grindil üledoosi tõttu surnud noormeest olnuks võimalik päästa?

„Laseri“ saates võetakse ette protokollid, sisejuurdluse dokumendid ning pannakse detailid ajajoonele, et aru saada, mis läks tol ööl valesti ja kes vastutab, et noor mees vaid kolm ja pool tundi hiljem politsei arestikambrist surnuna leiti. 20aastane Raplamaalt pärit mees oli hiljuti tulnud ajateenistusest. Ta teenis küberkaitses ja töötas IT-alal. Unistused olid suured ja ta lootis välismaale õppima minna.

„Mind väga häirib, et politsei sisejuurdlus kiiresti lõppes... ja otsustati, et nad tegid kõik õigesti. Ta suri, kuigi oleks võinud abi saada,” sõnab sel suvel Beach Grindi festivali järgselt politseikambris surnud noormehe isa.

Foto : Saade "Laser"

„Meie põhiteema kõikidel üritustel ja festivalidel on see, et kui inimene on uimas, siis me ei jäta teda üksinda. Mitte kunagi ei jäta üksinda,” selgitab Tervise Arengu Instituudi vabatahtlik Marit Oja, kes käis sel suvel kokku seitsmel nädalavahetusel üritustel või festivalidel, et pakkuda seal narkokahjude vähendamise teenust. Oja sõnul kasutavad ⅔ peokülastajatest keelatud aineid. Reovee uuringud näitavad, et nädalavahetustel tõuseb Eestis hüppeliselt narkootiliste ainete tarvitamine. MDMA, Ecstasy, kokaiin, amfetamiin ja kanep on täiesti tavaline peokultuuri osa. Neid tarvitab iga neljas täiskasvanu ja iga kolmas noor. Kui midagi peaks tarvitamise käigus juhtuma, on tõenäoliselt kiirabi esimene koht, kust abi otsitakse.

Lisaks töötab „Laser“ läbi Eesti Kiirabi Liidu poolt välja töötatud tegevusjuhendi kiirabitöötajatele. Küsimus on, kas kiirabi teab, kuidas erinevad ained kehas käituvad. „Ma võin teile kinnitada, et kiirabitöötaja tunneb ära, kas inimesel on eluohtlik seisund või pole. Eraldi amfetamiinikoolitusi meil läbi ei viida. Üldmeditsiiniline koolitus, arstid-õed on tervishoiukõrgkoolist ja küllap neile räägitakse seal ka meelemürkidest,“ selgitab Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

„See on mürk, mida te tarvitate. Ma usun, et enamus inimesi on korra kuulnud, et see, mida te tarvitate, on ohtlik teie tervisele. Kas me peaksime siis praegu olema väga üllatunud, et see oht on realiseerunud,” nendib Adlas.

Millised on ametkondade narkoalased teadmised? Kas protokollid, mille järgi viidi läbi korrektne uurimine on kaasaegsed ja arvestavad noorte tarbimisharjumusi?