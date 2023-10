„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Toomas Volkmann: sul peab olema haigus, sul peab olema diagnoos, et seda tööd kirega teha

Toomas Volkmann: Kui võrdleme Euroopat ja Ameerikat, siis Ameerikas on foto end väga tugevalt kunsti sisse söönud meedium, aga Euroopa on teine teema. Enne, kui Euroopas oleks fotokunst saanud eriti suureks, juhtus see, et tuli digi. Digi tõmbab kogu pildi tähtsuse ja fotograafi tähtsuse maha, sest igaüks võib pilti teha. Hierarhiad lähevad paigast ära. Tegelikult peab sul olema fotograafi geen sees. Olen näinud selle aja jooksul noori fotograafe, kes tulevad absoluutselt hea silmaga ja maitsega, aga kahe aasta pärast neid enam ei ole. Sul peab olema haigus, sul peab olema diagnoos, et seda tööd kirega teha.

