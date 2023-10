„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Kultusfotograaf Toomas Volkmann: sul peab olema haigus, sul peab olema diagnoos

Minu hommikusöögi külaliseks on seekord Toomas Volkmann - üks Eesti tippfotograafe, kes on teinud moevaldkonna ikoonilisemaid töid. Tema haridustee on olnud väga mitmekülgne. Ta alustas õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, kuid kutsumus viis ta peagi lavakunstikooli, mille lõpetas näitlejana. Volkmann laulis aastaid ansamblis Hortus Musicus, seejärel õppis Londonis fotograafiat. Eestisse naastes alustas ta moe- ja portreefotograafina toona tärganud reklaami- ning ajakirjaturul. Täna laiutab Volkmanni suur retrospektiivnäitus „täis minevik“ mitmel Fotografiska korrusel ja on saanud seda külastanud inimestelt suurepärast tagasisidet.