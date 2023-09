TASUB VAADATA VÕI EI? Miks vallandas Jupiteris näidatav Eesti-Ukraina ühisfilm „Jurõk” skandaali?

Etteheiteid muudkui tulvas. Tunnustussõnu samuti. Ukraina veebiportaal Kino24.tv.ua vahendas, et publiku arvamused jagunesid kaheks: ühed väitsid, et seda filmi ei saa vaadata nutma puhkemata, teised pahandasid, et tegu on täieliku valega. Et sel kunstilisel filmil, mis põhineb väidetavalt reaalsetel sündmustel, polevat tegeliku reaalsusega mingit seost. Ent filmi tegijad on just seda, et linaloo tegevus põhineb reaalsetel sündmustel, kinnitanud. Mariupoli koledused üle elanud inimesed aga filmi tegijatega nõustunud pole.