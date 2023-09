Londoni politsei alustas seoses Russell Brandi tabanud vägistamissüüdistustega juurdlust

Briti telekanali Channel 4 saate „Dispatches“ ja Sunday Timesi ühisuurimuses väitsid mitu naist, et 48aastane koomik on neid aastaid tagasi seksuaalselt kuritarvitanud. Londoni politsei uurib CNNi teatel nii avalikkuse ette jõudnud süüdistusi kui ka süüdistusi, mis on otse neile tulnud. Mõni väidetav kuritarvitus on leidnud aset Londonis, mõni mujal Ühendkuningriigis. Tegu on ammuste juhtumitega, lisas Metropolitan Police. „Julgustame jätkuvalt kõiki, kes usub end olevat seksuaalkuriteo ohvri, meiega ühendust võtma, ükskõik kui ammu see juhtus.“