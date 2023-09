KISUB ISA VARJUST LAHTI! Superstaariks pürgiv Rute Trochynskyi: pidin Ukraina sõja alguses kiirelt iseseisvuma, sest teistel oli vanemaid rohkem vaja kui minul

„Minu positiivsus on saanud sõja tõttu kindlasti kindlasti palju rusuda, aga olen mõistnud, et kõike ei saa enda sisse lasta. Sinusse endasse peab jääma mingi mullike, mis kaitseb kõige eest. Minu mured on võtnud elus teistsuguse kaalu ja tuleb aru saada, et meie ei ole kogu maailm,“ räägib „Eesti otsib superstaari“ stuudiovoorudesse pääsenud Trochynskyi (17).