Suri menusarja „NCIS: Kriminalistid“ staar David McCallum

Telekanali CBS teatel suri teenekas näitleja esmaspäeval New Yorgi presbüteri haiglas pereliikmetest ümbritsetuna. Šotimaal sündinud, kuid 1961. aastal USAsse kolinud näitleja noorpõlverollidest on tuntuim Ilja Kurjakin spiooniseriaalis „The Man from U.N.C.L.E“, mis tõi talle kaks Emmy ja ühe Kuldgloobuse nominatsiooni.