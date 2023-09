„KINOSAADE“ 214. OSA | Kas India kino suurfilm „Sõdur“ ongi aasta parim kinoelamus?

Suvi on möödas ja kinosügis on alanud. Räägime korralikult läbi India superfilmi „Sõdur“, millest kujunes üks aasta parimaid kinoelamusi. Johnny Depp on kinoekraanidel tagasi ning seda täiesti prantsuse keeles. Kuri nunn on samuti ekraanidel ja pimedates nurkades tagasi, et kurjalt vaadata ning ka Eesti filmid on taas kinos. „Vaba Raha“, „Jumalaga Rock'n'roll“ ja „Põrgu katlakütja" ajavad saatejuhid veid tülli, sest ei suudeta ühele meelele saada. Head kuulamist ja vaatamist.