„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Yasmyn: olen elukaaslasele lõpmatuseni tänulik, et ta kinkis mulle võimaluse uuesti kohtuda oma isaga

Täna, 27. septembril, ilmus Yamynil album „Round III“, mille kolmas singel on „Broken“. See on lauljatari lemmiklaul tema varalahkund isa Joel De Luna repertuaarist, mille Yasmyni kihlatu ja ühtlasi ka produtsent Caspar Màgus lõi uueks versiooniks tehisintellekti abiga. „Olen elukaaslasele lõpmatuseni tänulik, et ta kinkis mulle võimaluse uuesti oma isaga jagada hetki läbi muusika,“ tunnistab Yasmyn.

Saates tulevad arutlusele suhted, raha, unistused, karjäär, emotsioonidega toimetulek meie kohalikul muusikaskenel, endaks jäämine tänases seebiseriaali meenutavas meelelahutusmaailmas ja palju muud põnevat. Loomulikult ei pääse me mööda ega ümber Yasmyni lapsepõlvest, kuulsatest vanematest ja sugulastest, peigmehest ja tulevikuplaanidest. Lauljatari jagab meiega ka üht ägedat uudist lähiajal toimuvast sündmusest isiklikus elus, mis võib tema karjääri oluliselt mõjutada. Kuid enne seda kohtun ma Kethiga, kes tegi mulle meeleoluka tuuri ühes väga erilises söögikohas Tallinna külje all, millest ma polnud varem kuulnudki.

Vaata saadet!