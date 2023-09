HÜVA NÕU | Oled viie inimese keskmine, kellega sa kõige rohkem aega veedad

Transformatsiooni coach ja hobulausuja Ida Adele Raneli Ruul ütleb, et kui sa ei ole mingite asjadega oma elus rahul, tuleb oma elu muuta. Ka rahulolematus on kingitus, mis näitab – on vaja muutust. Siiski usub ta, et muudatused saavad oma ellu üle viia need, kes on valmis enda seest üles leidma tahte. Tahte elada ja muutuda. Siit tuleb kaheksa nõuannet, kuidas muuta oma elu.