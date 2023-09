„Beverly Hills, 90210“ staar värbas enda ja Megan Foxi ühised lapsed oma uuele partnerile abieluettepanekut tegema

Greeni uus kallim Sharna on USA tantsusaatest tuntud tantsija. Greenil on purunenud abielust näitlejanna Megan Foxiga kolm poega: Noah (10), Bodhi (9) ja Journey (7), lisaks 21aastane poeg Kassius varasemast kooselust.

Sharna Burgess paljastas hiljutises podcast'is, et Briani lapsed olid nende kihlumisest elevil. Selgub, et poistel oli kosjakauba tegemisel tähtis roll. Sharna korraldas juulis Briani 50 aasta juubeliks üllatuspidu, kuid mees sai sellest teada. Ta plaanis oma elukaaslasele vastuüllatust - abieluettepaneku tegemist.

„Lapsed astusid koos temaga sisse,“ vahendab Entertainment Tonight Sharna sõnu. „Noah'l on Zane süles ja Journeyl on käes väike punane Cartier' karbike. Ja nad kõik tulevad sisse ja seisavad Briani kõrvale, ja ta võtab Journey käest karbi ja küsib: „Kas sa veedaksid oma ülejäänud elu koos meiega?“ Vaatasin teda sellise näoga, et „ma ei suuda seda uskuda!“„