ÕL VIDEO | Staarisaate finalist Marta Lotta Kukk: loodan, et minu heas mõttes veidrus jõuab ka publikuni

Tallinnast pärit Marta Lotta Kukk astus pühapäevases otsesaates lavale kõige viimasena. On see õnnetus või õnnistus? „Oleneb täitsa inimesest. Ma võtsin selle saatuse vastu, kui sain teada, et olen viimane. Püüdsin lihtsalt end terve saate hoida. Ei saanud vorsti näksida ega kommi süüa, sest mind ootas see kõik veel ees. Aga tunnen, et suutsin seda närvi endas isegi üsna hästi vaos hoida,“ sõnab ta.