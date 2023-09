ÕL VIDEO | Staarisaate finaali pääsenud Sebastian Jasinski oli edasipääsust kuuldes rabatud: minu sees on praegu meeletu emotsioonide puhang!

Kui Särgla poiss Sebastian Jasinski (17) kuulis pühapäeval saate „Eesti otsib superstaari“ otsesaates finaali pääsenute hulgas oma nime, oli noormees silmnähtavalt rabatud. „Ma tõesti ei osanud seda oodata, sest kõik olid nii imelised. See on lihtsalt suur kergendus. Ja minu sees on praegu selline emotsioonide puhang!“ sõnab ta vahetult pärast otseülekande lõppu.