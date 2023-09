„KINGITUSI SAJAB TAEVAST!“ Brigitte Susanne Hundi raamatu ilmumine on küsimärgi all? Indrek Rahumaa nõudis selle sisu näha, skandaalitar ähvardab ärimeest kohtuga

Napid kaks nädalat enne Brigitte Susanne Hundi elulooraamatu „Ärahellitatud printsess“ ilmumist nõuab kevadel temaga amüseerinud Indrek Rahumaa selle sisu nägemist enne teose avaldumist. Hunt on nõudest nii solvunud, et ähvardab blogipostituses omakorda Rahumaad kohtuga. Raamat pidavat aga olema trükis. Homse sünnipäevalapse tuju on ilmselgelt rikutud…