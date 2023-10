ERILINE AMET! Matusefotograaf Joanna Raudhein: olen alati naljaga öelnud – selle töö juures on hea see, et surnud ei mölise

„Olen alati naljaga öelnud, et mulle meeldib matuste juures see, et surnud ei mölise. Inimesed mulle üldse ei meeldi ja eelistan inimeste seltskonnas aega mitte veeta. Matustel on aga rahulik ja lugupidav olek. See on teistmoodi,“ räägib matusefotograafina töötav Joanna Raudhein (26), mis teda oma ameti juures köidab.