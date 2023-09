KUULA | Skandaal sai hitiks! Põhja-Tallinn oma värskes laulus BSH-le armu ei anna: „Kaua võib – omal ajal jätsime sellised naised ukse taha, tänasel päeval peaks justkui neile vaipa rullima.“

Põhja-Tallinn üllitas tualettruumi-skandaali tuules tuttuue loo ning Õhtuleht uuris, miks see skandaal bändiliikmed nii kriitiliseks tegi. Jaanus Saks ja Risto Vürst arvavad, et igal asjal on piir ja kuigi rahvast skandaalid inimesi huvitavad, siis võiks skandaalitar ka ise oma mainele mõelda. Jaanus Saks põrutab resoluutselt: „Muidugi, aitab küll! Kaua võib! Omal ajal jätsime sellised naised ukse taha, tänasel päeval peaks justkui neile vaipa rullima.“