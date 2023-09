ÕL VIDEO | Mari-Leen Albersi totaalne muutumine süstide abil – 15 aastat nooremaks ja 20 kilo kõhnemaks: „Nüüd aitab küll, rohkem ei taha!"

Pereblogija Mari-Leen Albers on enda sõnul juba mõnda aega olnud kimpus ebaregulaarse veresuhkru tasemega, mida hoiab ohjes kuulsate Ozempicu süstidega. See on kaasa toonud raju kaalukaotuse: aastaga on naine turjalt raputanud ligi 22 kilo. Nõnda sõnabki Mari-Leen, et tema kaalukaotuse taga miskit müstilist saladust ei peitugi. „Mul lihtsalt on veresuhkur pekkis ja arst kirjutas mulle need kurikuulsad Ozempicu süstid, mis lisaks veresuhkru stabiliseerimisele võtsid ka kaalust alla.“