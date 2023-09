ÕL VIDEO | Palju õnne! Sünnipäevalaps Birgit Sarrap tunnistab, et temalgi on päevi, mil voodist ei taha tõusta. Argirutiini ja -muresid leevendab kvaliteetaeg abikaasa Indrekuga

Laulja Birgit Sarrap tähistab täna, 24. septembril oma 35. sünnipäeva. Mõned päevad enne hällipäeva muljetas naine, et kuigi kõrvalt vaadates võib ta elu üsna täiuslik olla, on kindlasti selles ka pilvisemaid päevi ja hetki. „Eesti otsib superstaari“ kohtunik avaldab, et ägedaimad sünnipäevaüllatused tulevad kõige kallimatelt. Nii ei väsi Birgitit igal aastal üllatamast tema abikaasa Indrek Sarrap. „Kuidagi traditsiooniks on saanud, et pärast sünnipäeva või minu sünnipäeva päeval, teeme kahekesi väikese reisikese.“