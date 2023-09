Aivar Mäe: „Kui sa oled juba päikeseloojangueas – nimetame seda nii, siis pead hakkama midagi täiesti uut õppima.“

Toona, aastal 2022, lasi Aivar end mitu korda kutsuda. Esimesed kaks korda andis eitava vastuse. Kolmanda kutse puhul jäi aga mõttesse. Ning mõtles välja – miks mitte? „Sest see oli väljakutse,“ põhjendab ta. „See oli põhjus, miks Põhja-Pärnumaale läksin ja panin sinna pea ees. Ning juhtus sama, mis 20 aastat tagasi Vanemuises. Normaalsed inimesed, tublid ametnikud, tegid vaikselt oma asja. Ent keegi ei olnud neile öelnud, et teeks midagi suuremat. Kui koos tööle asusime, lõid kõigil silmad särama ja see, mis me paberile panime, kujutas endast viie aasta eelarvestrateegiat. Ma ise ka ei usu, et me selle kõik ära teeme, aga teeme!“