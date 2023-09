Joe Jonas jätab Sophie Turneri lastest ilma?!

Kui selgus, et neli aastat kestnud abielu on läbi, levisid USA meedias kuuldused, et Jonas on enda ja Turneri kahe pisitütre eest viimastel kuudel üksi hoolitsenud, ehkki tal on käsil USA turnee. 27aastane Sophie kaebas nüüd Joe kohtusse - ta väidab, et mees hoolitses nende kokkuleppe kohaselt tütarde eest, sest ta ise oli hõivatud televõtetega. Pärast võtete lõppu pidi Turner lapsed koos endaga Inglismaale viima - nad olnud selles Jonasega ammu kokku leppinud, sest seal olevat lastel turvalisem kasvada.