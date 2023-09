Selgus 25aastase „Eufooria“ tähe surma põhjus

„Eelmisel nädalal mattis Angus oma isa ja elas seda kaotust väga valusalt üle,“ seisis omaste pöördumises. „Ainsana leiame tröösti teadmisest, et Angus on nüüd jälle oma isaga, kes oli tema parim sõber.“ Pere sõnul ei teinud Cloud oma vaimse tervise heitlustest saladust. „Loodame, et tema lahkumine võib teistele meelde tuletada, et nad pole üksi ja et nad ei tohiks üksinda vaikides piinelda.“