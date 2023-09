Hiinast pärit tudeng armus Eesti kultuuri ja keelde: juba esimesel päeval tundsin inimeste kannatlikkust ning ka üllatust, et oskan eesti keelt rääkida

„Pekingis elades oli mul sageli selline tunne, et ajast ei piisa ja mind ümbritsevad alati inimesed. Siin on aeglasem elutempo ja vähem inimesi. Ning mul on rohkem oma aega,“ arutleb Hiinast pärit Tartu ülikooli tudeng Yilin Wang (Kaspar Wang – toim.). Noormees kolis Eestisse poolteist aastat tagasi, õppis ära siinse keele ning naudib tudengilinna võlusid.