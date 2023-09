ARVUSTUS | „Kepi mind kõvemini!“. „Tume paradiis“ on raisatud võimalus olla meeldejääv

Ma juba tunnen „Savvusanna sõsaratest“ puudust, sest kui Eesti naistel oli saunas palju olulist rääkida, siis tundub, et ülejäänud Eesti filmidel pole enam mitte midagi öelda. Visuaalselt ilusad kaadrid on tühjad nagu enesehävingu tsüklis olev Karmen, kuid kas saab olla midagi rohkem kližeed kui üksinduses piinlev inimene, kes ei suuda oma peast välja saada. Korrutamine, et tegelasel on paha ja ebamugav ei ole narratiiv, vaid hormoonide lõksus oleva teismelise ängsti täis blogipostitus. „Tume paradiis“ on lummav oma seksikas eneseotsingus, kuid sisuliselt jääb tühjaks ja isegi igavaks.