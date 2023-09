HÜVA NÕU | Kuidas arendada oskust tunda oma tundeid?

Life coach, elustiilidisainer ja ettevõtja Merit Raju ja tema abikaasa, slackline’i maailmameistri Tauri Vahesaar tõdevad oma peagi ilmuvas raamatus „Püha armastus“, et väga suur hulk inimesi ei oska rääkida. Oma tunnetest, vajadustest, suhtumistest, ootustest – päris asjadest. Ei taha rääkida. Ega oska tundagi. Või ei julge. Ei, need ei ole ainult mehed. Need oleme me kõik, kes tunnevad vahel häbi ja haavatavust, kardame haiget saada ja haiget teha. Kellele on lapsepõlves öeldud, et laps räägib, kui kana pissib, või et ära nuta. Nad rõhutavad, et see pole see, mis peaks meid tänaseni kandma, et saaksime luua ja hoida täisväärtuslikke suhteid ja püsida ise terve, sest me pole oma tundeid ja mõtteid kontrollimatult lahvatada lasknud või siivsalt alla neelata püüdnud.