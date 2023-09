SUUR MOESPIKKER | Sügis toob tagasi punase, aga ka beežid toonid. Valluta argipäev kas või tekki mähitult!

Karolin Kuusiku sõnul on sel hooajal moe märksõnadeks taas kvaliteet ja mugavus. „Üheks suureks naistemoe lemmikuks on pehmetes ja maalähedastes toonides, luksuslikust villa- ja kašmiirisegust või tepitud kangast talvine trentšmantel. Tepitud kangast vestid sobivad külmal ajal kandmiseks jope või mantli all ning on stiilne valik ka siseriietuses. Sule- ja tepitud joped on lõigetelt pigem maksimalistlikud ja neid on hea kombineerida erksavärviliste mütside-sallide ning efektsete poolsaabastega,“ märgib Kuusik.