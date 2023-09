Vägistamiste eest 30 aastaks vangi pandud teletähe naine nõuab lahutust

Bijou Phillipsi (43) advokaat kinnitas TMZ.comile, et tema klient viis esmaspäeval lahutuspaberid California kohtusse. „Proua Phillips on otsustanud sel kahetsusväärsel ajal oma abikaasast lahutada. Tema prioriteediks on endistviisi tema tütar.“ Advokaat lisas, et Masterson on oma naisele tema kõige raskematel aegadel tuge pakkunud ja nende tütrele hea isa olnud.