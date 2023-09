Rihanna saab oma beebi riietuse eest piki päid ja jalgu

Rihanna värsked perepildid on aga sotsiaalmeedias äratanud nii imetlust kui ka pahameelt. Iltalehti teatel ärritab paljusid fänne, et Rihanna on riietanud oma beebipoisi roosasse. „Poiss? Tal on ju roosad riided,“ imestab üks kommentaator, kellesarnaseid on mitmeid. Mõni arutleb, et viimati on Rihanna noorem laps ikkagi tüdruk. Kuid mitmed toonitavad, et lasteriiete jaotamine soopõhiselt roosadeks ja helesinisteks on ajast-arust.