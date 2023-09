ARVUSTUS | Johnny Depp räägib prantsuse keeles? „Jeanne Du Barry, kuninga Favoriit“ on kütkestav vaatamine

Maiwenn Besco on äärmiselt naiselik lavastaja, kes oskab maalida õrna pilti tugeva sõnumiga. Tal on alati midagi öelda ja tema värskeim lugu Johnny Deppiga peaosas „Jeanne Du Barry“ pole erand. Depp on tõeline meister igas kostüümis, kuid veidi veider on teda kuulda Prantsusmaa kuninga Louis XV rollis. Tema prantsuse keel, grimassid ja kostüümid on veatud, lihtsalt see õukonna elu tundub uskumatu. Tuleb välja, et see kõik siiski umbes nii ka tegelikult oli.