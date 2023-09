GALERII | BEEBI JA KUUM SUUDLUS! Raju filmi „Tume paradiis“ esilinastusel on kohal peadpööritav seltskond

Filmi režissöör Triin Ruumet rääkis septembri alguses Õhtulehele, et alustas „Tumeda paradiisi“ kirjutamist juba oma esimese filmi „Päevad, mis ajasid segadusse“ ajal. „Jah, see on isiklik lugu,“ tunnistas ta. „Puudutan selles loos universaalseid teemasid, sest minu arvates tuleb igaühel elus enda tumedate hingesoppidega tegemist teha. Iga pimedusest läbiminek lõpeb kuhugi valgemasse kohta jõudmisega. Selle nimi on lootus. Kõik me peame oma tumedad paradiisid ära kogema.“