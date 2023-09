ÕL VIDEO | Rootsi kuningalossis töötav eestlanna Annika: minu unistus on Eesti presidendile siin ekskursioon teha!

„Mu unistus oleks see, et Eesti president tuleks ka meie muuseumisse külla, mitte ei käiks ainult kuninga juures lossis, kui Rootsi satub. See on ikkagi Rootsi kõige vanem muuseum!“ Kas see oli ametlik küllakutse? „Jah,“ sõnab Annika naerdes. „Luban talle eestikeelset ekskursiooni!“

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk võtab kutse Alar Karise nimel tänuga vastu.