„HEA TÜDRUK“ PODCAST | Anu Saagim nullindate skandaalidest: „Olin ikka pahalane! Klubis Angel pandi minu nimega silt vetsu uksele, et kes tahab, see siristagu seal mõnuga.“

'„Tollal oli oli ikka nii, et mida rämedamalt sa panid, seda kõvem oli. Ma mäletan täpselt, kuidas ajakirja Just! omanik Renee Meriste ütles ühel koosolekul, et „meil ei ole sellel kuul ühtegi kohtukeissi üleval. Et mis mõttes!? Jamasti tehtud ajakiri“,'' meenutab Anu aastaid 2000ndate algusest, mil seltskonna-ajakirjandus virutas kõigile avaliku elu tegelastele, nii et veri taga.