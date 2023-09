UUS KARJÄÄR! Kunagine ETV diktor Merle Randma asus tööle õpetajana vene koolis: see oli mu pikaaegne salasoov

„Õpetajaks saamine ja olemine on olnud minu pikaaegne salasoov. Nõukaaegne kool oma tõekspidamistega mind eriti ei paelunud, kuigi Mats Traadi raamatus „Inger“, mis ilmus 1974. aastal ja räägib noorte õpetajate elust kaugel saarel, tundus õpetajaamet romantiline ka siis,“ avaldab Merle uue karjäärialase väljakutse tagamaid. Ta möönab, et tegelik reaalsus toonases koolis oli aga sootuks midagi muud. Nüüd on ajad aga teised!