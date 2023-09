Youtube keeras vägistamises ja 16aastasega seksimises süüdistatava Russell Brandi rahakraanid kinni

Brandi (48) Youtube'i kanalil on 6,6 miljonit fänni ning ta postitab sinna nädalas keskmiselt viis videot. Platvormi bossidega on ta korra juba pahuksisse sattunud, kui avaldas kahtlast infot Covidi kohta ja kõnealune video võeti maha.

Kuid värske seksiskandaali peale keeras YouTube, kus Brand on Daily Maili andmeil teeninud enam kui miljon eurot aastas, koomiku rahakotirauad klõpsti kinni. Ta võib oma klippe postitada, kuid ei teeni enam reklaamitulu. Seega on koomik jäänud ilma suurest tuluallikast.

Üks naistest väitis Briti meediaväljaannete ühisuurimuses, et koomik vägistas ta 2012. aasta juulis oma Los Angelese kodus seina najal ega kasutanud kondoomi. Teine naine väidab, et Brand ründas teda 17 aastat tagasi, kui ta oli alles 16aastane koolitüdruk. Kolm aastat kestnud suhe olnud emotsionaalselt vägivaldne ja võimutsev, 30. eluaastates Brandi olevat erutanud tüdruku noorus ja ta kutsunud teda lapseks. Brand olevat Alice'iks nimetatava naise süütuse võtnud, kuid hiljem näiteks suuseksiga nimme lämmatanud, nii et ta hingata ei saanud.