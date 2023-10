„PUUDUTA MIND“ 296. SAADE | Miks oled emotsionaalne sööja ja kuidas on teatud käitumismustrid võimalik sinust välja juurida?

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud õnnekoolitaja Dali Getter Karati ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord tervisearengutreener Helle Tõnts, kellega räägime meetoditest, kuidas oma hormoonide möll tasakaalu saada või vähemalt aru saada, kui need peaks tasakaalust väljas olema. Lihtsustatult öeldes, kui see on selge, siis on võimalik ka ebatervislikest harjumustest loobuda ning kordades mõnusam elada.

Vaata saadet!