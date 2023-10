„PUUDUTA MIND“ 294. SAADE | Unecoach Timo Oja: kui 25-aastase karjäär lõppeb ootamatult miniinfarkti tõttu, siis on elus midagi totaalselt valesti tehtud

Enimlevinud unetuse põhjuseks on stress. Põhjus selles, et kui meie stressihormoon kortisool on kõrge, siis unehormoon melatoniin on madal, me ei saa und toota, kui meil on stress kehas. Siis on kõige lihtsam viis teha hingamispraktikat. Näiteks kastihingamist - 4-8 sekundit hingad sisse, hoiad hinge kinni ja siis hingad välja. Samamoodi toimib ninasõõrme hingamine - hoiad üht ninapoolt kinni, hingad 4 sekundit sisse, lased nina lahti, hoiad teist poolt kinni ja hingad 6 sekundit välja ja nii kordamööda.

