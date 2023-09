VIDEO | Rinna- ja ajuvähiga heitlev Shannen Doherty: „Nutan kogu aeg.“

„Tänan teid südamest,“ ütles näitlejatar publikule. „Te teate küll, kuidas mulle meeldib pidevalt nutta. Ja paistab, et ma nutangi pidevalt. Nii et aitäh teile.“

Dohertyl diagnoositi rinnavähk 2015. aastal. Kaks aastat hiljem tunnistasid arstid haiguse tagasi tõrjutuks, kuid 2020. aastal naasis tõbi juba IV staadiumis - Shannen tunnistas tollal, et sõraline oli ajanud oma haarmed ajju. Ta on rääkinud, et käis enne avalikku pihtimust salaja ajulõikusel ja alustas kiiritusravi.

„Ma pean oma elu eest võitlema, sellega tegelen ma iga päev,“ ütles Doherty festivalipublikule. „Mulle tundub, et praegu on kõik väga hästi.“ Ta viskas nalja ka oma kolmanda abielu purunemise üle - aprillis läks Shannen lahku fotograaf Kurt Iswarienkost, kellega ta oli abielus olnud 11 aastat. „Mu teine töö on kihluda, abielluda ja lahutada, ja see on mul väga hästi käpas,“ naljatas Shannen.