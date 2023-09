TEATRIARVUSTUS | Miks ei tervitanud publik „Leopoldstadti” püstijalu plaksutades?

„Leopoldstadt” on kirjanik Tom Stoppardi jaoks väga isiklik lugu. Tegelikult on Stoppardi sünninimi Tomáš Sträussler, ta on sündinud Zlínis, Tšehhoslovakkias, kust tema juutidest vanematel tuli teise maailmsõja eel koos väikeste lastega natside okupatsiooni eest põgeneda. Pere sattus esmalt Singapuri ja seejärel Indiasse, kus Stoppardi sõjakeerises leseks jäänud ema abiellus Briti ohvitseri Kenneth Stoppardiga. 1946. aastal kolis pere Suurbritanniasse ning selleks hetkeks juba Tom Stoppardi nime kandev poiss kasvatati üles nagu iga teine inglane. Stoppardi ema ei soovinud valusat minevikku meenutada ning tahtis, et tema lapsed tunneksid end oma uuel kodumaal võimalikult hästi.