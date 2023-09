EITAB TOPELTELU! Jan Uuspõld ekskallima Brigita Antoni öösel koju sõidutamisest: „Minu arvates oli see härrasmehelik käitumine.“

Jan Uuspõldu nähti möödunud nädalavahetusel endist kallimat Brigita Antonit peolt koju sõidutamas. „Ma arvan, et selles pole midagi imelikku, sest me ei läinud tüliga laiali,“ kinnitab Brigita juhtunut. Ka Jan lisab, et asjale on väga loogiline selgitus: „Daamid palusid koju sõidutamist ja ma olen uhke, et minust on viisakas mees kasvatatud.“