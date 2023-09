ARVUSTUS | Juhutööline Soomes: karm argipäev ja lõputu koduigatsus

Mis on esimene mõte „Varumeeste“ Eesti esietenduselt lahkudes? Et sedavõrd olulisi ja sotsiaalseid probleeme kaasav nähtus nagu Eesti meeste Soome (ehitus)tööle minek istub tänagi meie kollektiivses teadvuses, aga tal pole justkui enam sedavõrd teravat ühiskondlikku kõlapinda. Oma osa Soome töörände fookuse ähmastumisel on kindlasti selleski, et pendelränne pole enam sedavõrd intensiivne ja teravalt pildil (oma osa oli siin koroona-aastatel) ning elukvaliteedi võrdsustumisel Soome lahe lõuna- ja põhjakaldal. Mis tähendab, et rohkem on hakatud koju tagasi pöörduma ja mitte alati ei minda enam tõotatud maale õnne otsima.