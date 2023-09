GALERII OSTUPEOLT | Nõutu vanahärra Palamuse laada piletist: kuidas me oleme küll nõus maksma selle eest, et minna rahakotti kergendama?

„Nüüd on mu silmad küll kõike näinud!“ teatab siilisoenguga mees enda kõrval olevale blondile naisele. Paar seisab lava ees, millel on koha sisse võtnud Palamuse laada peaesineja Tanel Padar. „Selline nunnu ongi järele jäänud meie pahapoisist Tannust, kes kunagi rokkis nii et maa must. Nüüd on tal mikrofoni statiivi küljes veepudel. Mõelda vaid – veepudel,“ arutleb ta pead vangutades edasi.