ONGI GEI?! Hugh Jackman lahutab ligi 30 aastat kestnud abielu

Nii Jackman kui ka Furness on pärit Austraaliast. Nad tutvusid 1995. aastal Austraalia telesarja „Correlli“ võtteil. 1996 peeti pulmi. Kuna abielupaaril ei õnnestunud ei loomulikul teel ega kunstviljastamise abil rasestuda, on neil kaks adopteeritud last. Poeg Oscar Maximilian on 23 ja tütar Ava Eliot 18.

Kuna Jackman on oma naisest 13 aastat noorem ja muusikalilembene, sahistati aastate jooksul korduvalt, et tegu on fassaadabieluga superstaari homoseksuaalsuse varjamiseks. Mõlemad on väiteid ka avalikult kommenteerinud. „Kui Hugh oleks gei, siis ta ütleks, et ta on gei. See ajab marru, sest see pole tõsi,“ ütles Furness 2013. aastal Austraalia telesaates „60 Minutes“. Jackson ütles samal aastal Hollywood Reporterile, et kõlakad on hakanud tema abikaasa vaimselt terviselt lõivu nõudma.