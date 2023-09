„KINOSAADE“ 213. OSA | Kas Netflixi „Depp vs Heard“ annab täieliku pildi juhtunust?

„Kinosaate“ 213. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Hijack, Depp vs Heard, Last Action Hero, Ahsoka, The Autopsy of Jane Doe jpm!)

Henryk: „Soulmate“ (2023), „Going by the Book“ (2007), „Nightmare Alley“ (2021), „Last Action Hero“ (1993), „Cloudy with a Chance of Meatballs“ (2009), „Cloudy with a Chance of Meatballs 2“ (2013), „Inside Out“ (2015), „Super Ninja“ (1984), „Hobo with a Shotgun“ (2011)