Kas Adele on salaja abiellunud?!

Lauljanna ja nimekas USA spordiagent on kurameerinud kaks aastat, kuid laupäevaõhtusel Las Vegase kontserdil nimetas Adele Richi oma abikaasaks. „Sa ei saa minuga abielluda,“ ütles 35aastane superstaar ühele naissoost fännile. „Ma olen hetero, mu kallis, ja mu abikaasa on täna siin,“ vahendab New York Post.