ÕL TV | A-Rühma Genka ja Kozy: tegime suure heateo Eesti muusikale, mõrvasime päkapikudisko

Legendaarse A-Rühma liikmed Genka ja Kozy, passinimedega Henry Kõrvits ja Kaarel Kose, tähistavad 25 aastat Eesti muusikaskeenel. Sel puhul avaldasid nad äsja koos Pearu Paulusega singli „Sama kuumad“ 22. septembril ilmuvalt albumilt „Reede“. „Sama kuumad“ on ood 90ndatele ehk pöörasele ajaperioodile, mis bändiliikmeid tugevalt vormis. Kuid miks muusik Mikk Targo singli peale ärritus ja räpparite suunal tuld ja tõrva sülitas? „Tegemist on väärika inimesega, aga ajab teismelise või juua täis inimese juttu,“ kommenteerib Genka. „Arva ära, kelle stuudios me salvestasime A-Rühma teist plaati? Targo stuudios, ta ise lasi. Siis ei olnud mingit probleemi. Nüüd sai inimene vanaks, teenis auhinna ja nüüd on probleem.“

