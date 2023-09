ÕL ROOTSIS | TÄNAVAKÜSITLUS: kas rootslased on kuningaga rahul ja kas ka Eesti võiks kuningriik olla?

„Võite meie kuninga Eestisse kaasa võtta, ta on teie oma!“ pakub 24aastane Inga lahkelt. „Kuigi kuningas on teinud enam-vähem head tööd, on ta troonil olnud juba 50 aastat, on aeg see kroonprintsess Victoriale üle anda või üldsegi monarhiale lõpp teha,“ põrutab noor rootslanna, kes parasjagu koos oma sõbranna ja koeraga vee ääres laupäeva naudib ja jäätist sööb. Mida arvavad aga teised?