ÕL ROOTSIS | GALERII | Kuningapaar kulgeb hobuste veetava uhke tõllaga läbi Stockholmi

Kuninglik ratsavägi möödub meist mitmekümnete hobuste kabjaplagina saatel kuningalossi suunas. Ratsavägi viib tühja tõlla lossi juurde, et Silvia ja Rootsi kroonprints Carl Gustaf pidulikult vastu võtta. Teeääred on täis ülesrivistatud soldateid, kes kannavad erinevaid mundreid, ja nagu Rootsile omane, on nende read laitmatult sirged. Ümbruses on palju politseinikke, kes patrullivad nii mootorratastel, autodel kui ka hobustel ning õhus tiirutab uhket päeva tähistama tulnud inimeste kohal helikopter.