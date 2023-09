JÄTKAB VAIMSE TERVISE ÕPETAJANA! Ingvar Villido lahvatanud skandaalist: ma ei taha olla kellelegi eeskujuks

„Kindlasti mu tegevus jätkub! See, mida me õpime, ei põhine usul. See põhineb praktilistel teadmistel. Kõrvaltvaatajatele jääb selline [ususekti] mulje. Mina enne süveneksin, kui hakkaksin rääkima sektist ja muudest asjadest,“ lajatas endiste õpilaste süüdistuste tõttu skandaali sattunud kirjanik ja vaimse tervise õpetaja Ingvar Villido.